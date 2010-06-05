Следователи просят помощи в поисках матери найденного в мусоре младенца

Мать найденного на конвейере мусороперерабатывающего завода младенца пока не нашли, сообщили 5 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Напомним, 28 мая на заводе ООО «Эко-ресурс» в Березовском районе рабочие обнаружили тело новорожденного младенца. На руках и голове были три ссадины, но, по предварительной оценке, нанесли их уже после смерти.
Доследственная проверка завершилась возбуждением уголовного дела по ст. 106 УК РФ. В поисках матери младенца следователи просят помощи у местных жителей.
«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2017 году с датой примерных родов, выпадающей на май 2017 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратиться с данной информацией к следователю Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по телефону (391) 296-44-14», — призвали в следственном управлении.