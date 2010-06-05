Следователи просят помощи в поисках матери найденного в мусоре младенца

Мать найденного на конвейере мусороперерабатывающего завода младенца пока не нашли, сообщили 5 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, 28 мая на заводе ООО «Эко-ресурс» в Березовском районе рабочие обнаружили тело новорожденного младенца. На руках и голове были три ссадины, но, по предварительной оценке, нанесли их уже после смерти.

Доследственная проверка завершилась возбуждением уголовного дела по ст. 106 УК РФ. В поисках матери младенца следователи просят помощи у местных жителей.