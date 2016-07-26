Красноярский край оказался на пятом месте по заболеваемости ВИЧ

Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ за 2016 год. Красноярский край оказался на пятом месте с по количеству заболеваемости ВИЧ-инфекцией: 133,13 случаев на 100 тысяч населения, по сравнению с 2014 годом рост составил 14%. На первом месте Кемеровская область с показателем заболеваемости 208,76 на 100 тысяч, на последнем — Тверская. Там заболеваемость составила всего 38,32 на 100 тысяч.

В докладе отмечено, что уровень профессиональной заболеваемости в Красноярском крае выше среднероссийского: в 2016 году показатель составил 2,99 на 10 тысяч работников. Темп прироста к 2014 году составил 7,55%.

Также Красноярский край вошел в число лидеров по количеству отравлений спиртосодержащей продукцией: уровень выше среднероссийского зафиксирован в нашем крае и ещё 26 субъектах РФ.

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Красноярский край отмечен в числе регионов, где зафиксирован наиболее высокий уровень смертности всего населения от злокачественных новообразований. Также высокий уровень отмечается в Магаданской области, ЯМОА, Сахалинской области и Туве: от 220,6 до 207,7 случая на 100 тыс. населения.