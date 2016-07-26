Из-за ошибки в справках жители Стрелки должны платить ипотеку за сгоревшие дома (видео)

Погорельцы из Стрелки получили неправильные справки для банков, сообщили 7 июня пострадавшие от пожаров жители поселка.

Напомним, 24 мая пожар уничтожил часть пос. Стрелка — 34 дома, оставив без жилья 199 человек. Как рассказали в эфире телекомпании сами жители, часть домов строили на ипотечные кредиты, поэтому они были застрахованы. Но получить компенсацию или хотя бы избавиться от платежей за сгоревшее жилье, люди не могут — в справках указали, что строения просто сгорели, без указания причины.

«Дома люди брали в ипотеку, они застрахованные. И сейчас бегают и мучаются с ипотекой, не могут разобраться. Произойдет оттяжка по выплатам, за 2-3 месяца людям придется платить за жилье, которого нет. В банках только начинают понимать ситуацию, но им все равно нужна нормальная справка», — пояснил житель пос. Стрелка Евгений Семенов.

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Власти Лесосибирска, в состав которого входит поселок, пообещали в проблеме разобраться и изменить формулировки. По предоставлению нового жилья в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили — по желанию люди смогут либо остаться там, где жили и тогда им построят новое жилье, либо переехать в другое место. Квартиры для них могут купить в Лесосибирске, пригороде Красноярска, Сосновоборске, а затем передадут в собственность.