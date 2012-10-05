Погорельцам Красноярского края выделили 68,2 млн рублей на компенсации

Федеральное правительство выделило средства на материальную помощь жителям сгоревших поселков. Соответствующее распоряжение опубликовано вчера, 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства из резервного фонда Правительства России в сумме 68,2 млн рублей выделили «для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате природных пожаров в населенных пунктах Красноярского края 24 мая». 6,2 млн рублей направят на оказание погорельцам единовременной материальной помощи, а 62 млн рублей разделят между людьми, полностью потерявшими имущество первой необходимости.

В настоящее время, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, из краевого бюджета на выплаты пострадавшим от пожаров выделили 16,76 млн рублей. 10,25 млн рублей планируется разделить на 205 семей, по 50 тыс. рублей каждой, остальные 6,51 млн рублей выплатят 606 погорельцам.

Напомним, в Красноярском крае огонь уничтожил 130 домов. Больше всего пострадали Канск, где пожар унес жизни двух человек, Лесосибирск и входящий в него пос. Стрелка, а также поселок Малая Кеть и станция Тилитечь.