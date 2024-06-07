После скандальной акции активисты объявили о закрытии экодружины

Красноярские активисты из экодружины объявили о закрытии проекта — прощальное сообщение они опубликовали сегодня в своей группе в социальной сети. Такое решение они объяснили негативной реакцией горожан на их первую акцию «Свинья, откажись от авто». Она не только не принесла ожидаемого результата, но и привела к травле.

Необычная акция прошла в Красноярске в конце мая. Она была направлена на автомобилистов — именно их активисты считают «одними из главных эковредителей». На машинах, припаркованных у крупных ТРЦ, они оставили листовки. Послания гласили: «Свинья! Откажись от авто! Мы этим дышим!». Но на этом агрессивные активисты не остановились, они грозились в будущем заклеивать стекла и прокалывать шины автомобилей. Выбор именно таких методов общественники объяснили тем, что они «понятны простым людям».

Но через несколько дней после акции активисты признали ее провал. Они пожаловались на угрозы и травлю от разозлившихся горожан. В итоге они признали свою ошибку, заявили, что погорячились, а также извинились. А сегодня в группе сообщества появился прощальный пост, из которого следует, что подобных акций больше не будет. «Мы с верными соратниками уходим в подполье и экологическое Сопротивление! Красноярск еще услышит о нас!» — заявили активисты.