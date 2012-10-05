«Жара виновата»: в Красноярске ВАЗ заехал под автобус

В Красноярске неудачно перестроившийся автомобиль столкнулся с автобусом, пострадавших в происшествии нет, сообщили 7 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла на ул. Ладо Кецховели в районе дома № 40 — автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с автобусом маршрута № 3. Очевидцы сообщили, что легковая машина «неудачно перестроилась», при этом, утверждают они, у водителя нет страховки.

В ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал, поэтому у них нет сведений каким образом произошло столкновение. Отвечать водителю придется не только за ДТП, но и за повреждение конструкций. Затруднения на дороге происшествие не вызвало.