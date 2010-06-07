В Красноярске подросток-меломан попал в ДТП с трамваем

Красноярский 14-летний подросток получил травмы, ударившись о трамвай в районе Предмостной площади. Мальчик слушал музыку и не заметил приближающийся электротранспорт.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло сегодня днем возле дома № 181 по проспекту имени газеты «Красноярский Рабочий».

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Мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте в потоке движущегося транспорта. Он не заметил проезжающий трамвай и ударился о его боковую дверь. По данным полиции, в момент ДТП подросток слушал музыку в наушниках.

В результате удара несовершеннолетний получил незначительные травмы. Его доставили в травмпункт для обследования, госпитализация не потребовалась.