Автомобили на трассе под Красноярском могли загореться из-за взрыва газа

В полиции рассказали подробности вчерашнего смертельного ДТП под Красноярском.

Напомним, около 13:00 на 12 км дороги от кольца в районе станции Зеледеево по направлению к трассе М-54 лоб в лоб столкнулись автомобили Ford и Nissan. Спасти никого не удалось, так как машины загорелись.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю 6 июня рассказали, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В автомобиле Ford находились мужчина и женщина, жители Тувы, а им навстречу, в Nissan, ехали 2 девушки и мужчина из Абакана.

Как рассказал начальник отдела дорожно-постовой службы Андрей Сиротинин пожар начался не сразу:

«Возгорание произошло чуть позже, после столкновения. По предварительным данным, на одном из автомобилей установлено было газобалонное оборудование, что возможно и стало причиной возгорания».

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По свидетельству очевидцев, на полосе встречного движения автомобиль оказался из-за обгона: «Ford обогнал знакомых по встречке и на глазах у них через пару секунд врезался лоб в лоб. Они пытались вытащить пострадавших, но из-за огня этого не получилось сделать. Водитель Форда виноват однозначно, но мертвых не судят. Жалко невинных людей».

Всех свидетелей аварии сотрудники полиции просят связаться с сотрудниками следственной части по телефонам (391) 249-94-80 или 249-94-81.

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