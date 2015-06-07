Автомобилист угодил в скрытую водой яму

В красноярском микрорайоне Северный Toyota Caldina пыталась проехать по луже у бордюра, но угодила в яму. Автомобилист застрял в провале и вызвал для оформления ДТП сотрудников ДПС.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел накануне вечером возле дома № 3а по проспекту Комсомольский. Машина заехала в лужу на прилегающей территории, но не смогла из нее выехать. Правое переднее колесо автомобиля застряло в скрытой водой яме. Водитель и другие люди в результате случившегося не пострадали.

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Обсуждая инцидент, интернет-пользователи принялись активно шутить. Некоторые обвинили в случившемся дорожников, другие —водителя. «Его не напрягло наличие лужи в сухую погоду?» — удивился один из комментаторов. «Там видно, что и бордюр и асфальт провалены. Как-то предсказуемо, что там яма», — подчеркнул другой.

Местные жители рассказали, что яма в этом месте образовалась давно. На прошлой неделе в нее якобы провалился грузовик.