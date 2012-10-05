Красноярцы сообщили о гибели лисят на острове Татышев

На острове Татышев нашли погибшего лисенка, сообщили 7 июня жители города.

Напомним, на острове Татышев с прошлого года красноярцы регулярно замечают лис. Недавно появились и щенки — четыре лисенка, которые не боятся отдыхающих и позируют им. Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о том, что на острове кто-то убил лисенка.

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В дирекции «Татышев-парка» информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть — учетом диких животных, живущих на территории острова, они не занимаются, сообщений о каких-либо происшествиях от посетителей не поступало.

В дирекции напомнили — любоваться животными стоит на расстоянии, помня, что они дикие и контакт с ними может быть опасен. «Непонятно, как мама-лиса отреагирует если кто-то подойдет близко к лисенку», — отметили в пресс-службе. Подкармливать их также не рекомендуют.