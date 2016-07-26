В Красноярске откроется еврейский детский центр

В центре Красноярска открывается еврейский детский образовательный центр. Специально на открытие учреждения в краевую столицу прибыл главный раввин России Берл Лазар. Сегодня он встретился с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здание детского образовательного центра «Ве авта» («Возлюби») построено по проекту израильских архитекторов возле синагоги Красноярска (ул. Сурикова, 65). В центре созданы музей толерантности, детский сад, воскресная школа, спортзал, актовый зал, помещения для занятий хореографией. В учреждении также представлена интерактивная площадка «Музей-лекторий» для знакомства с самой древней монотеистической религией — иудаизмом.

«Мы не случайно выбрали Красноярск, чтобы создать такой образовательный центр. Изначально мы планировали создать учреждение на основе интересных детям образовательных форматов. Поэтому в центре всё построено на интерактивности, когда ребёнок становится непосредственным участником события», — рассказал господин Берл Лазар.

Так, в музее-лектории дети в игровой форме смогут познакомиться с основами иудаизма: посетить шатёр Авраама, примерить на себя традиционную одежду, посмотреть обучающие мультфильмы, подержать в руках свиток Торы и даже самому создать свой «свиток» — написать еврейские буквы на специально выделанной коже. Особое место в центре занимает и библиотека.

«Мы знаем о вашей большой подвижнической работе и очень ценим, что её результаты мы можем видеть и в нашем городе. Я искренне рад, что в Красноярске завершено создание детского образовательного центра. Это уникальный проект, который несёт в себе идею взаимного согласия, уважения и добра людей по отношению друг к другу. Важно, что с созданием центра преобразилась и часть города. Это пример того, как культовое сооружение даёт импульс развитию территории», — обратился к господину Берлу Лазару глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

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Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что центр должен быть открыт для всех красноярцев, поскольку его пространства могут использоваться для проведения различных культурно-просветительских, спортивных, детских событий. «Только совместными усилиями возможно реализовать важные для общества проекты. Поэтому мы благодарны вам за поддержку и помощь», — сказал господин Берл Лазар.

В свою очередь Эдхам Акбулатов отметил, что еврейское сообщество всегда активно участвует в жизни Красноярска, помогает в решении непростых вопросов, реализует социально-значимые инициативы. Помощь оказывается людям старшего поколения, ведётся работа с детьми и молодёжью, организуются благотворительные концерты. «Уверен, что впереди у нас будет ещё немало совместных ответственных проектов, важных для укрепления дружбы и толерантности всех народов, проживающих в Красноярске», — сказал в завершение встречи Эдхам Акбулатов.