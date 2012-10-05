Клуб боевых искусств оштрафовали за прием на работу бывшего сотрудника ГИБДД

В Дивногорске клуб боевых искусств оштрафовали на 20 тыс. рублей за прием на работу бывшего сотрудника ГИБДД, сообщили 7 июня в краевой прокуратуре.

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При проверке исполнения антикоррупционного законодательства в Дивногорске сотрудники прокуратуры выяснили, что в спортивном клубе боевых искусств «Авангард» работает бывший сотрудник ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». При трудоустройстве мужчина не скрывал где он работал раньше, но работодатель не выполнил требований законодательства, по которым должен был оповестить кадровую службу полиции о новой работе их бывшего сотрудника.

Выполнил руководитель клуба это требование лишь после того, как получил предупреждение от прокуратуры. За это его привлекли к административной ответственности, ему предстоит заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.