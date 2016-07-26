Назначен новый главный полицейский по охране общественного порядка в крае

Новым начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в Красноярском крае стал уроженец региона, 48-летний полковник полиции Сергей Сташкевич. Прежний руководитель этого управления, 48-летний Андрей Куделько, ушел на пенсию.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, Сташкевич родился в Балахтинском районе Красноярского края.

Службу в органах внутренних дел он начал в 1993 году с должности милиционера отдельной роты УВД Красноярска. С 1993 по 2003 год работал на различных должностях в отделе охраны общественного порядка. С 2007 года начал службу в ГУВД по Красноярскому краю. С 2014 года занимал должность заместитель начальника управления — начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления ОООПиВ ГУ МВД России по Красноярскому краю.