Красноярцы сразились в «Пляжной зарубе» от организаторов «Гонки героев» (видео)

В минувшие выходные, 3 и 4 июня, на пляже Емельяново состоялась масштабная «Пляжная заруба» — соревнования в поддержку культового забега с препятствиями «Гонка героев». Несмотря на холодную погоду, в ней поучаствовали 26 команд, в состав которых вошли опытные спортсмены и любители.

Участникам предстояло пройти три этапа игры: перенести шину, проплыть на катамаранах до острова за флагом и искупаться в ледяной воде.

Три команды-победительницы «Пляжной зарубы» получили бесплатное приглашение поучаствовать в «Гонке героев», которая пройдет 10 июня в популярном месте отдыха — на острове Татышев. К финалистам могут присоединиться и красноярцы, которые хотят проверить себя на прочность.

Организаторы приготовили новый формат забега — «Новая высота». Помимо спортивной части- 10-километровой трассы и свыше 20 препятствий — спортсменов ждут световое шоу, музыкальные сеты и фестиваль еды. Ознакомиться с правилами участия и зарегистрироваться можно на сайте лигагероев.рф. Дополнительная информация по телефону 8-800-333-43-53.

«Гонка героев» уже побывала в 15 регионах России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В соревнованиях приняли участие более 50 тыс. человек.