Концерт рэпера на День города обойдется бюджету в 2 млн рублей

С рэпером L’One заключили договор о его выступлении в Красноярске на День города. Соответствующие документы появились 8 июня на официальном сайте Госзакупок.

Концерт исполнителя L’One пройдет на площади Мира в День России, 12 июня, с 19:00. Сегодня стало известно, что городские власти заплатят за его выступление 2,03 млн рублей. Заказчиком выступил Красноярский городской дворец культуры. При этом гонорар исполнителю составляет 1,3 млн рублей за 45-минутный концерт.

Еще 282 тыс. рублей планируется потратить на перелет — сам артист полетит бизнес-классом, а его команда разместится в салоне эконом-класса. Передвигаться по Красноярску рэпер планирует на Mercedes S-класса, а для музыкантов заказали комфортабельный микроавтобус — на это в смету заложили еще 44 тыс. рублей. Остальные 364 тыс. рублей пойдут на размещение, питание, охрану, промо-компанию и услуги агенту.

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Напомним, часовое выступление финалистки шоу «Голос» Дарьи Антонюк обойдется городу в 425,532 тыс. рублей. Стоимость концерта хедлайнера праздника «Хора Турецкого» пока не объявляется. На портале Госзакупок опубликовали лишь контракт на 209,1 тыс. рублей — по нему подрядчик должен обеспечить актерам услуги врача-фониатора, нанять режиссера, сценариста, ведущего и грузчиков, а также арендовать гримерки и закупить для исполнителей фрукты, соки и воду.