Стала известна цена выступления победительницы «Голоса» в Красноярске

Выступление победительницы «Голоса» Дарьи Антонюк обойдется Красноярску в 425 тыс. рублей. Соответствующий контракт подписали вчера с представляющей девушку московской фирмой — ООО «Кожура».

Напомним, до сих пор в мэрии не раскрыли секрет того, кто на День города даст главный концерт. Среди вариантов назывались Ёлка, Вера Брежнева, Максим, а также рэпер L’One. В мэрии подтверждали, что на одной из площадок выступит финалистка шоу «Голос» Дарья Антонюк.

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Вчера на портале госзакупок появились документы контракта с единственным поставщиком на «оказание услуг по обеспечению выступления певицы Дарьи Антонюк в рамках празднования дня города Красноярска». Концерт продолжительностью от 45 минут до 1 часа запланировали 10 июня с 21:30 на Театральной площади, он обойдется городскому бюджету в 425,532 тыс. рублей.