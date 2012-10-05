Футбольное дерби в Ачинске посмотрели более 12 тысяч зрителей

Более 12 тысяч ачинцев посмотрели футбольный матч двух сильнейших футбольных команд «Ачинск» и «Нефтяник», выступающих в Высшей лиге Красноярского края. Соревнования состоялись 7 июня в спорткомплексе «Олимп».

Все трибуны центрального поля спорткомплекса были заполнены — это более 2 тыс. человек. Еще более 10 тыс. горожан следили за ходом игры по телевизору благодаря он-лайн трансляции, которую обеспечил городской телеканал «АТВ».

Перед началом матча с приветственным словом к футболистам обратились почетные гости. По словам мэра города Илая Ахметова, футбол в Ачинске является одним из ведущих видов спорта — в городе есть множество спортплощадок, работают спортивные школы, с детьми занимаются опытные тренеры. «Я очень рад, что к нам приехали замечательные красноярские футболисты, мастера футбола — Владимир Евтушенко, Юрий Сипкин. Спасибо, что вы сегодня вместе с нами», — отметил Ахметов.

Команда клуба «Ачинск» была организована в 2009 году. Она давно и успешно выступает в первой группе Чемпионата Красноярского края по футболу. В 2016 году команда «Нефтяник» выиграла турнир Красноярского края по футболу среди команд второй группы и также получила право выступать в первой группе Чемпионата Красноярского края.

Футболист Владимир Евтушенко подчеркнул, что в России мало городов, которые готовы проводить такие дерби. «В Ачинске многое делается для того, чтобы люди занимались физической культурой и спортом. Я много где бываю в России и вижу, как это поддерживается», — сообщил он.

В первом тайме на 25-й минуте счет открыла команда «Нефтяник». Первый гол в ворота соперников забил Леонид Мигай. До конца тайма счет не изменился — 1:0 в пользу команды «Нефтяник».

В перерыве между таймами спортивный праздник продолжился награждением команды детско-юношеской спортивной школы «Центр игровых видов спорта». Воспитанники стали победителями первенства Красноярского края и чемпионами Сибири по мини-футболу. Кроме того, вышла в финал первенства России 2017 года в Нижнем Новгороде. Ребятам подарили футбольные мячи и спортивную форму.

Во втором тайме почти до конца игры нельзя было понять, какая команда победит. На 84-й минуте матча победный гол забил игрок команды «Нефтяник» Дмитрий Дементьев. Со счетом 3:2 игра закончилось победой «Нефтяника».

Повтор трансляции телезрители смогут увидеть 12 июня, в День России, на телеканале «АТВ» в 20:20 минут.

«Команды показали очень яркую игру, забили много красивую голов, думаю, что болельщикам на стадионе игра понравилась. Мы судим игры Чемпионата России, отмечу, что такие праздники, антураж, интерактивные площадки очень редко, где встречаются, поэтому мы были приятно удивлены», — заявил один из судей Дмитрий Засимович.

Ближайшие игры Чемпионата Красноярского края по футболу среди команд первой группы 2017 года состоятся 10 и 17 июня.