В День города красноярцы увидят силовое шоу от лучших спортсменов Сибири

12 июня в 14.00 на западной стороне Татышев-парка состоится Кубок Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея». В соревнованиях примут участие одни из самых сильных мужчин Красноярска, Читы, Абакана, Томска и других городов, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии.

Десять сильнейших атлетов на время будут выполнять сложные испытания: тянуть автомобиль весом 300 кг, перекидывать камень весом 160 кг через перекладину, «прогуливаться» с коромыслом весом 300 кг на 25 метров и многое другое. Всего спортсменам необходимо будет выполнить 5 упражнений. Как показывает опыт прошлых лет, не все участники могут дойти до конца и преодолеть все испытания, отметили в Красспорте.

«Эти соревнования — одно из самых ярких мероприятий Дня города. На них всегда собирается очень много красноярцев. Надеемся, что погода будет на нашей стороне, и все гости смогут насладиться зрелищным шоу. Желаю всем спортсменам упорства и удачи, ведь силовой спорт — это не только большая работа и преодоление себя, но и немного везения», — отметил представитель Федерации экстремального спорта Красноярского края (ESF), трёхкратный чемпион Сибири, двукратный призёр чемпионата России по силовому экстриму Сергей Суров.

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Ведущим Кубка станет известный спортсмен России, чемпион мира в парных соревнования по силовому экстриму Владимир Муравлёв. Соревнования будут проходить до 18.00. По итогам набранных результатов всех спортсменов наградят памятными призами, медалями, кубками и денежными призами. Организаторы подготовили для участников призовой фонд в размере 100 тысяч рублей.