В «Жилфонде» стартовала ремонтная кампания

В домах под управлением ГУК «Жилфонд» идёт текущий ремонт. С наступлением плюсовых температур специалисты городской управляющей компании приступили к ремонту электрических сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, замене окон в подъездах и к ремонту самих подъездов.

Завершается конкурсный отбор подрядных организаций, которые будут проводить ремонтные работы многоквартирных домов и прилежащих к ним территорий. Сегодня подрядчики уже работают на многих объектах. В частности, заменено 342 окна, отремонтировано 18 подъездов, 3 152 погонных метра сетей водоотведения, 1 400 погонных метров электрических сетей.

В целом в этом году ремонты запланированы в 715 многоквартирных домах. В рамках ремонтной кампании 2017 года планируется заменить 2 960 окон, отремонтировать 512 подъездов, более 20 000 погонных метров систем горячего и холодного водоснабжения.