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Во дворах Красноярска высадят 13 тысяч цветов
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Во дворах Красноярска высадят 13 тысяч цветов

7 июня 12:14
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Во дворах домов ГУК «Жилфонд» пройдут «Цветущие недели». Жители вместе с сотрудниками Городской управляющей компании и активистами «Зеленой дружины» высадят на придомовых территориях 13 тысяч цветов.

Стартовали «Цветущие недели» в Советском районе 5 июня. На заранее подготовленных клумбах жители вместе с дружинниками и сотрудниками ГУК «Жилфонд» высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунию. А завершилась акция по озеленению в этот день большим праздником двора по адресу пр. Ульяновский, 14а с конкурсами и угощениями.

На придомовых территориях жители вместе с сотрудниками «Жилфонда» и активистами «Зеленой дружины » высадят 13 тысяч цветов
Фото: ГУК «Жилфонд»
Стартовали «Цветущие недели» в Советском районе 5 июня
Фото: ГУК «Жилфонд»
На клумбах красноярцы высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунию
Фото: ГУК «Жилфонд»
Пока активисты и красноярцы высадили 4 500 цветов во дворах Железнодорожного и Центрального районов
Фото: ГУК «Жилфонд»

«Подобные мероприятия, безусловно, очень важны. Они не только делают наши дворы краше, совместный труд позволяет сплотить между собой и самих жителей. Для нас, как для управляющей компании, это большой плюс, ведь именно сообща жильцы принимают решение обо всех работах, которые проводятся в доме, а когда жители заодно, то решения принимаются взвешенее и быстрее», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Цветы от «Экологического марафона», который проводит общественная организация «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, высажены в Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Придомовые территории и клумбы там теперь украшают 4 500 цветов.

Жавнова Наталья Владимировна
Жавнова Наталья Владимировна
Генеральный директор ООО ГУК «Жилфонд»

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