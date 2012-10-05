Во дворах Красноярска высадят 13 тысяч цветов

Во дворах домов ГУК «Жилфонд» пройдут «Цветущие недели». Жители вместе с сотрудниками Городской управляющей компании и активистами «Зеленой дружины» высадят на придомовых территориях 13 тысяч цветов.

Стартовали «Цветущие недели» в Советском районе 5 июня. На заранее подготовленных клумбах жители вместе с дружинниками и сотрудниками ГУК «Жилфонд» высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунию. А завершилась акция по озеленению в этот день большим праздником двора по адресу пр. Ульяновский, 14а с конкурсами и угощениями.

«Подобные мероприятия, безусловно, очень важны. Они не только делают наши дворы краше, совместный труд позволяет сплотить между собой и самих жителей. Для нас, как для управляющей компании, это большой плюс, ведь именно сообща жильцы принимают решение обо всех работах, которые проводятся в доме, а когда жители заодно, то решения принимаются взвешенее и быстрее», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Цветы от «Экологического марафона», который проводит общественная организация «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, высажены в Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Придомовые территории и клумбы там теперь украшают 4 500 цветов.