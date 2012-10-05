Красноярцы смогут оплатить услуги ЖКХ с помощью сканера

С мая на квитанциях ГУК «Жилфонд» по оплате жилищно-коммунальных услуг появился QR-код. Теперь жители могут оплатить жилищно-коммунальные услуги только поднеся квитанцию со штрих-кодом к сканеру терминала, а не вводить реквизиты платежных документов вручную.
QR-код — двухмерный штрих-код — квадратная картинка, в которой закодирована информация об оплате жилищно-коммунальных услуг. Оплату с использованием штрих-кода можно совершить в любом филиале ПАО Сбербанк, банкомате или мобильном приложении Сбербанк онлайн. При успешном считывании кода прозвучит сигнал.
Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд», отметила: «В первую очередь, это повышает удобство совершения платежей за ЖКУ жителям города, в том числе, сокращает время на осуществление платежа. При этом все используемые ранее способы оплаты также доступны. Двухмерный штрих-код практически исключает возможность ошибки, а также позволяет ускорить процесс обработки платежей».
В компании также напоминают, что на сегодняшний день у красноярцев есть несколько способов оплатить жилищно-коммунальные услуги:
Без комиссии:
- через кассы районных отделов регистрационного учета и расчетов с населением ГУК «Жилфонд»;
- в ряде терминалов, расположенных в офисах управляющей компании, а также в офисах подрядных организаций, обслуживающих жилищный фонд (на участках)
- в кассах «Ситипэй» по адресам: ул. Коломенская, 17б, пр. Красноярский рабочий, 103б, пр. Металлургов, 22, ул. Менжинского, 10ж
Иные способы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:
- в терминалах «Платёжка» (Комиссия не взимается только в терминалах, расположенных в офисах управляющих компаний и обслуживающих организаций, в остальных терминалах комиссия составляет — 0,46%, через сайт «Платежка» — 2 %);
- через ПАО «Сбербанк» (в отделениях банка комиссия при приеме наличных платежей составляет 0,4 %,при безналичных платежах, в том числе с помощью услуги «Автоплатеж» — 0,3 %);
- в отделениях «Почты России» (комиссия — 0,46 %);
- в терминалах ООО «Ситипэй» (комиссия — 0,7 %);
- в кассах ООО «Телекомсервис» (комиссия — 0,46 %);
- ПАО «Газпромбанк» (личный кабинет на официальном сайте ГУК «Жилфонд», комиссия — 1 %).
Подробную информацию с указанием адресов точек приема платы без комиссии можно получить на сайте ООО ГУК «Жилфонд».