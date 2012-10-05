Красноярцы смогут оплатить услуги ЖКХ с помощью сканера

С мая на квитанциях ГУК «Жилфонд» по оплате жилищно-коммунальных услуг появился QR-код. Теперь жители могут оплатить жилищно-коммунальные услуги только поднеся квитанцию со штрих-кодом к сканеру терминала, а не вводить реквизиты платежных документов вручную.

QR-код — двухмерный штрих-код — квадратная картинка, в которой закодирована информация об оплате жилищно-коммунальных услуг. Оплату с использованием штрих-кода можно совершить в любом филиале ПАО Сбербанк, банкомате или мобильном приложении Сбербанк онлайн. При успешном считывании кода прозвучит сигнал.

Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд», отметила: «В первую очередь, это повышает удобство совершения платежей за ЖКУ жителям города, в том числе, сокращает время на осуществление платежа. При этом все используемые ранее способы оплаты также доступны. Двухмерный штрих-код практически исключает возможность ошибки, а также позволяет ускорить процесс обработки платежей».

В компании также напоминают, что на сегодняшний день у красноярцев есть несколько способов оплатить жилищно-коммунальные услуги:

Без комиссии:

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через кассы районных отделов регистрационного учета и расчетов с населением ГУК «Жилфонд»;

в ряде терминалов, расположенных в офисах управляющей компании, а также в офисах подрядных организаций, обслуживающих жилищный фонд (на участках)

в кассах «Ситипэй» по адресам: ул. Коломенская, 17б, пр. Красноярский рабочий, 103б, пр. Металлургов, 22, ул. Менжинского, 10ж

Иные способы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:

в терминалах «Платёжка» (Комиссия не взимается только в терминалах, расположенных в офисах управляющих компаний и обслуживающих организаций, в остальных терминалах комиссия составляет — 0,46%, через сайт «Платежка» — 2 %);

через ПАО «Сбербанк» (в отделениях банка комиссия при приеме наличных платежей составляет 0,4 %,при безналичных платежах, в том числе с помощью услуги «Автоплатеж» — 0,3 %);

в отделениях «Почты России» (комиссия — 0,46 %);

в терминалах ООО «Ситипэй» (комиссия — 0,7 %);

в кассах ООО «Телекомсервис» (комиссия — 0,46 %);

ПАО «Газпромбанк» (личный кабинет на официальном сайте ГУК «Жилфонд», комиссия — 1 %).

Подробную информацию с указанием адресов точек приема платы без комиссии можно получить на сайте ООО ГУК «Жилфонд».