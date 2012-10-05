Отопительный сезон в Красноярске прошел без нарушений

Предприятия Красноярского филиала СГК, ГУК «Жилфонд» и ООО «КрасКом» надёжно отработали отопительный сезон 2016-2017 годов и начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Об этом на пресс-конференции рассказали руководители компаний.

По словам директора филиала Александра Шлегеля, прохождению отопительного сезона предшествовала большая подготовительная работа, которая проводилась в строгом соответствии с графиками ремонтных работ и выполнения инвестиционной программы: «Перед началом отопительного сезона все наши предприятия получили паспорта готовности, свидетельствующие о перспективе надёжного теплоснабжения потребителей в зимний период. Были созданы необходимые запасы топлива. Отремонтировано 108 единиц основного оборудования. Мероприятия в рамках инвестиционной программы позволили увеличить располагаемую тепловую мощность трёх красноярских ТЭЦ суммарно на 220 Гкал и укрепить надежность снабжения тепловой энергией потребителей».

Он подчеркнул, что в течение отопительного периода 2016-2017 годов серьёзных нарушений в работе основного оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей не было, температурный график соблюдался.

Директор Красноярской теплотранспортной компании (КТТК) Сергей Иванов заявил, что завершившийся отопительный сезон прошёл без значительных технологических сбоев — никаких нарушений СНиПов по температурному режиму в квартирах горожан зафиксировано не было. Директор КТТК рассказал журналистам о том, что предстоит выполнить специалистам в рамках подготовки к предстоящей зиме, о планах строительства новых участков трубопроводов и реконструкции существующих, а также сообщил о начале благоустроительных мероприятий с восстановлением дорожного полотна и газонов на местах поздних ремонтов.

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Сергей Иванов также отметил, что компания планомерно сокращает количество дней по отключению горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний, которые в этом году пройдут одновременно с ремонтом оборудования на ТЭЦ: «Если в 2016 году в зоне обслуживания Красноярской ТЭЦ-1 было два отключения по 6 и 10 суток, то в этом году планируется лишь одно отключение на 11 суток. В зоне обслуживания ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в 2016 году отключения длились 12 суток, а в этом году планируется отключение на 11 суток».

Генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров назвал итоги прошедшего сезона для компании удовлетворительными и сообщил, что в этом году летом планируется остановить каждый из семи водозаборов только на одни сутки:

«В 2017 годы мы планируем выполнить объем работ в шесть раз больше, чем в прошлом году. Среди основных приоритетов — водозаборные сооружения, водопроводные, тепловые и канализационные сети, а также электрические объекты „КрасКома“. Финансирование на их подготовку увеличилось в 6 раз. На восстановление нарушенного ранее благоустройства планируется направить более 100 млн рублей».

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова отметила, что успешное прохождение отопительного сезона — это результат совместной подготовки инженерных сетей ресурсоснабжающими и жилищной организациями. Количество обращений горожан прошедшей зимой значительно уменьшилось. Она рассказала журналистам о том, что крупнейшая в городе жилищная организация уже начала ремонтную кампанию и подготовку к зиме 2017–2018 годов.

«В этом году увеличится количество домов, в которых пройдут текущие ремонты (предварительно их будет 715). Сумма затрат ориентировочно составит 519 млн рублей. Значительно увеличатся объёмы работ. Если в 2016 году было заменено 803 окна в подъездах, то в нынешнем планируется около 3000 окон. В два раза увеличено количество подъездов, которые предстоит отремонтировать: с 254 до 512. При этом необходимо отметить, что реализация планов напрямую зависит от активности жителей, так как работы по текущему ремонту производятся исключительно по решению собственников жилья», — рассказала Жавнова.