Подрядчика по отлову собак оштрафовали за антисанитарию

Прокуратура выявила много нарушений в содержании бродячих собак, сообщили 9 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры и муниципального «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» после критических публикаций в СМИ проверили пункт передержки безнадзорных животных, который открыл в Красноярске на ул. Телевизорная, 18а благотворительный фонд «Белка и Стрелка». Напомним, сообщения о ненадлежащем содержании собак и проблемах подрядчика по отлову животных с зоозащитниками появляются регулярно. После последнего конфликта волонтеры и фонд даже обменялись заявлениями в полицию друг на друга.



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Проверка подтвердила ряд нарушений — собаки содержатся в замусоренном помещении, перевозятся в грязном автомобиле, акты дезинфекции клеток и машины работники приюта предоставить не смогли. На сайте подрядчик не обеспечил возможность в круглосуточном режиме наблюдать за животными, хотя это требование есть в регламенте работы, на основе которого администрация подписывала контракт. Кроме этого, представители фонда не смогли представить заключения о клиническом осмотре и регистрации больных животных, а также документы о передаче собак новым хозяевам и различным фондам.



Прокуратура предупредила директора фонда о том, что нарушения нужно устранить и оштрафовала на 30 тыс. рублей.