Красноярские зоозащитники подрались с ловцами собак: разбирается полиция

Зоозащитники и подрядчики по отлову собак в Красноярске подрались и обменялись жалобами в полицию.

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что на пункте временной передержки на ул. Телевизорной работник якобы в нетрезвом виде напал на девушку-общественника.

По ее собственным словам, голову ей разбили железной палкой. «И это не первый случай, только до этого были угрозы, а теперь действия», — написала девушка, приложив к сообщению фотографию, на которой не видно лица пострадавшей, лишь окровавленные светлые волосы.

Она также выдвинула другие обвинения, в том числе «отстреле» собак в переулке Медицинском, попытках продать животных и грубости.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» подтвердили: заявление от общественницы о нападении к ним поступило. По этому факту сейчас проводится проверка.

Представитель фонда «Белка и Стрелка» Ирина Лабунец рассказала свою версию произошедшего. «Голову ей не разбили, она сама ударилась об трубу. Человек был трезвый, все нормально... Как они говорят, что с палкой за ней кто-то гонялся, так палка приварена к воротам», — сказала она.

По словам представителя фонда, она сама выезжала на место происшествия и тоже написала заявление — на одного из зоозащитников, который якобы избил работника подрядной организации до того, что тот оказался в больнице. «У нас есть видеозаписи того, как он его вытащил за шкирки», — сказала Лабунец и посетовала на провокации со стороны активистов.

По поводу «отстрела» собак в переулке Медицинском Ирина Лабунец пояснила: работа там идет уже две недели по плану в связи с большим количеством жалоб и двумя случаями нападения на людей.