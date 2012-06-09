«Рыжий Тарзан» Дацик отсудит 5 тыс. евро за «страдания» в красноярской колонии

Боец смешанного стиля и кикбоксер Вячеслав Дацик, известный также как «Рыжий Тарзан», отсудил 5 тысяч евро за условия содержания в красноярской колонии. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка», также на копии соответствующих документов ссылается «Росбалт».

Напомним, Дацика задержали в 2007 году по подозрению в ограблениях салонов сотовой связи в Петербурге и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда он сбежал. В 2010 году он просил убежища в Норвегии — там его осудили за незаконное ношение оружия, а в 2011 году депортировали в Россию и арестовали. Дацика признали вменяемым и приговорили к 5 годам колонии общего режима. Часть наказания он отбывал в красноярской ИК-31, из которой освободился в марте 2016 года.

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Дацик жаловался, что в красноярской колонии нарушаются условия содержания и оплаты труда заключенных. Он также оскорбил начальника колонии Самвела Мкртчяна, который ответил на это судебным иском.

Как следует из решения Европейского суда по правам человека, страдания Дацика оценили в 5000 евро. Россия обязана перечислить сумму в рублях в течение 3 месяцев по курсу, действующему на дату выплаты. За каждый день опоздания будут начислены проценты. «Обращение в ЕСПЧ было обусловлено стесненными условиями проживания (1,9 квадратных метра на человека), переполненностью камеры, нехваткой кислорода и постоянным присутствием сигаретного дыма. Дацик не курит, и европейским судьям он доказал, что все просьбы переселить его в другую камеру руководством колонии были проигнорированы», — пишет «Фонтанка».