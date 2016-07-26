В Красноярском крае мужчину заподозрили в растрате 1,5 млн рублей

В Нижнеингашском районе задержали мужчину, укравшего у работодателя 1,5 млн рублей, сообщили 9 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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С заявлением о крупной недостаче в кассе в полицию обратился руководитель фирмы, которая занимается приемом цветных металлов. При ревизии выяснилось, что кто-то похитил более 1,5 млн рублей. После проверки всех людей, имевших доступ к кассе предприятия, подозрение пало на начальника промышленной площадки. Как установили полицейские, 44-летний мужчина, пользуясь служебным положением, брал деньги из кассы в течение нескольких месяцев.

Злоумышленника с работы уволили и задержали. Следователи полиции возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ за растрату. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.