После столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир внедорожника

В результате ДТП в Ермаковском районе Красноярского края погибли два человека, еще трое получили травмы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю, трагедия произошла накануне на 657 км автодороги М-54 «Енисей».

По данным полиции, спровоцировал аварию 32-летний водитель УАЗа. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo.

От полученных травм на месте скончались водитель внедорожника и его 41-летний пассажир. Еще трое взрослых пассажиров УАЗа 48, 42 и 38 лет получили травмы. Водитель Volvo в ДТП не пострадал. Известно, что он был трезв.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.