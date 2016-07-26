Сбежавшего водителя грузовика объявили в розыск за наезд на пешехода

Красноярские дорожные полицейские ищут очевидцев ДТП с участием пешехода-пенсионера и грузовой машины. Инцидент произошел еще в мае, но о поиске возможных свидетелей инспекторы полка ДПС объявили сегодня.

Сообщается, что 29 мая возле дома № 10 на Северном шоссе неустановленный водитель наехал на 64-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

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Пешеход получил травмы, а автомобилист скрылся. Предварительно известно, что мужчину сбил грузовой автомобиль белого цвета, похожий на «ГАЗель». Со слов пострадавшего, у водителя — европейская внешность, на вид ему 40-45 лет, его рост — около 170 см.

Всех, кому что-либо известно о происшествии, призывают обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефонам 226-83-87 либо 8-923-31-20-139.

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