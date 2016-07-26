Представители «РН-Ванкор» провели урок экологии в школе края

Урок экологии прошел для учеников старших классов в средней школе № 1 города Игарка Красноярского края. Представители управления охраны окружающей среды «РН-Ванкор» — дочернего общества НК «Роснефть», представили презентацию об экологических направлениях деятельности предприятия. Школьников познакомили с уникальными природоохранными технологиями, применяемыми на месторождениях Ванкорского кластера.

В интерактивной форме юным игарчанам рассказали о том, что компания уделяет большое внимание вопросам сохранения уникальной флоры и фауны тундры. Все объекты располагаются компактно и построены на песчаной насыпи с использованием термостабилизации грунтов. Спецтехника, используемая на месторождении, оснащена бескамерными шинами низкого давления, которые обеспечивают сохранность растительного покрова. В рамках реализации газовой программы на сегодняшний день на месторождениях Ванкорской группы достигнут уровень полезного использования попутного нефтяного газа более 95 %. Ежегодно в бассейн реки Енисей выпускаются мальки сига, хариуса и других ценных пород рыб.

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В завершение встречи состоялся обмен мнениями о важных направлениях деятельности по охране окружающей среды, об экологических привычках, которые можно выработать в себе и окружающих, не прикладывая усилий. Встреча со школьниками Игарки — первая из серии мероприятий с учащимися школ Красноярского края, запланированных экологами Ванкора. Осенью, в начале нового учебного года, уроки экологии пройдут в селе Туруханск и в Красноярске.