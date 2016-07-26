За присвоение четверти миллиона рублей в Красноярске осудили лже-сотрудницу турфирмы

Лже-сотрудницу туристической фирмы осудили к 3 годам условного заключения за хищение денег у пятерых жителей Красноярска. Ранее не судимая злоумышленница обманным путем присвоила около 250 тысяч рублей «клиентов».

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Все преступления она совершила летом 2016 года. Представляясь менеджером туристической организации, женщина получила от 5 жителей Красноярска деньги за оплату путевок и покупку авиабилетов. Речь идет о поездках по России, включая санатории и пансионаты в Сочи.

Но на счет операторов туров деньги не поступили. Злоумышленница присвоила их и потратила на личные нужды.

Накануне суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.