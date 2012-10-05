Красноярцы стали чаще летать за границу

За первые четыре месяца 2017 года таможенный контроль в аэропорту Красноярска прошли на 63 % больше пассажиров, чем годом ранее.

Как сообщили в пресс-службе Красноярской таможни, с января по апрель 2017 года через таможенную границу Евразийского экономического союза прошли 138 500 пассажиров, тогда как за такой же период прошлого года — 87 662 пассажира. Всего таможенники проконтролировали 763 пассажирских международных авиарейса. Большинство из них прибывало из Таиланда, Вьетнама, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

354 пассажира за это время нарушили таможенные правила. Наибольшее количество дел об административных правонарушениях — 168 — возбуждено по фактам ввоза из Таджикистана и Узбекистана насвая. В марте один из пассажиров попытался переместить через границу 5 кг марихуаны. Еще 95 человек пытались ввезти мясо-молочную продукцию.

28 туристов пытались незаконно провезти холодное оружие — кастеты, сюрикэны, ножи, дубинки. Как правило красноярцы привозили эти предметы в качестве сувениров, чаще всего из Таиланда. 21 дело завели по фактам нарушений при провозе табака и алкоголя.