Фестиваль Дружбы и концерт L’one: День России в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 12 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 22°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Центральным событием 12 июня станут праздничные мероприятия в честь Дня России. С самой подробной программой празднования можно ознакомиться здесь.

День России в Красноярске начнется в 10:00 с «Фестиваля Дружбы» на Острове Татышев (6+). В программе: выполнение нормативов ГТО, кубок Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея». На восточной стороне острова Татышев в это же время начнется молодежное мероприятие «Интерземлячество» Татышев. А в 11:00 пройдет межнациональный праздник «Содружество на Енисее» в гостях у чувашей. Программа предусмотрены до самого вечера.

С 12:00 до 18:00 на Площади Революции будет работать выставка ретро-автомобилей.

В праздничный день команда Дома офицеров представит для жителей и гостей Красноярска интерактивную программу «Россия — великая страна!», которая пройдёт на перекрестке улиц Мира и Перенсона (площадь фонтана Адама и Евы) (0+). Будет работать одновременно четыре площадки гражданско-патриотической направленности. Например, локация «Эстафета героев», где детвора или взрослые будут разбирать и собирать АК-74 и надевать противогаз и ОЗК на время, фотозона в виде карты России и т.д. Любой желающий сможет прочитать в микрофон стихотворение о России или просто произнести поздравление, которое услышат все прохожие улицы Мира и Перенсона. Начало работы локаций в 13:30.

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В Центральном парке продолжится праздничная программа «Выходные в Центральном парке» (0+). В 13:30 начнется фестиваль ярких красок Russia holi-day. А в 17:00 начнется ежегодный open-air Russia’s rock day (12+).

В 19:00 организаторы Дня России приглашают каждого на молодежный концерт известного рэп-исполнителя L’one (18+) на площади Мира у БКЗ.