В Красноярском крае грозы оставили без электричества 24 населенных пункта (видео)

Жаркий день 11 июня в Красноярском крае завершился сильной грозой.

В окрестностях города и на юге края грозу сопровождал ветер и крупный град — он прошел в Минусинске, в Емельяново и в других населенных пунктах. Часть районов из-за грозы осталась без электричества — по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, отключение произошло в 24 населенных пунктах. Кроме жилых домов без электричества остались 14 социальных объектов. Восстановительные работы велись всю ночь и к 8:00 в обесточенных населенных пунктах свет дали.

В Красноярске грозовые тучи появились над городом около 21:00 — почти сразу после начала концерта «Хора Турецкого». Досматривать выступление хедлайнера Дня города красноярцам пришлось под проливным дождем, который сопровождался громом и молниями. Из-за грозы была возможность отмены праздничного фейерверка, но так как ветер в городе был не очень сильный, салют все же состоялся.