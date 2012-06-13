РУСАЛ инвестировал более 1,5 млн долларов в выпуск собственной спецтехники

РУСАЛ выпустил сотую обрабатывающую машину собственной сборки для алюминиевых заводов. Инвестиции в собственное производство спецтехники превысили 1,5 млн долларов, что включает в себя создание 219 новых рабочих мест.

Инжинирингово-строительный дивизион (ИСД) РУСАЛа с 2012 года, помимо ремонта и сервисного обслуживания технологического оборудования, проектирует и выпускает спецтехнику для заводов компании. Цель проекта — производство высокоэффективных машин, механизация ручного труда при выполнении технологических операций по обработке электролизеров на алюминиевых заводах РУСАЛа. В настоящий момент насчитывается уже 19 разных моделей спецтехники.

Торжественную церемонию выезда 100-й обрабатывающей машины, которая состоялась в красноярском филиале «РУС-Инжиниринга» (подразделение ИСД), посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

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«Убежден, что по целому ряду изделий вы освоите серийный выпуск и будете выходить на открытые рынки, конкурировать с мировыми лидерами. Ни у кого уже не вызывает сомнения технический уровень и качество выпускаемой техники. Вы создали самые современные производственные мощности, обеспечили конструкторские разработки и даете заказ другим красноярским предприятиям», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

«Сегодня Инжинирингово-строительный дивизион производит обрабатывающую технику с учётом потребностей заводов РУСАЛа. Более того, машины нашей сборки оснащены уникальными подвесками ведущих колес и электронным управлением двигателем, а для улучшения экологических показателей в конструкциях машин используются каталитические нейтрализаторы газов», — отметил директор по инжинирингово-строительному бизнесу РУСАЛа Алексей Баранцев.

Обрабатывающая техника, созданная красноярским филиалом ИСД, эксплуатируются на Красноярском алюминиевом заводе, а также на предприятиях РУСАЛа в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.