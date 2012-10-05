В Кежемской больнице заработал медицинский концентратор кислорода

В Кежемской центральной районной больнице завершены работы по монтажу медицинского концентратора кислорода АКС. Средства на приобретение оборудования в размере 2 млн рублей выделило ПАО «РусГидро» (соинвестор проекта строительства Богучанской ГЭС) в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». ЦРБ стала единственной в Красноярском крае больницей, у которой теперь существует постоянная система подачи кислорода для реанимационного отделения.

На территории ЦРБ в соответствии с требованиями завода-изготовителя и правилами безопасности для установки было построено отдельное здание, в котором смонтировано оборудование концентратора. Медицинский концентратор кислорода АКС разработан специально для использования в лечебных учреждениях с любым объемом потребления. Концентраторы АКС различной производительности позволяют получать кислород из атмосферного воздуха, обеспечивая его непрерывную подачу и независимость от регулярных закупок кислорода. Чистота получаемого кислорода — до 95 %, с системой доочистки — до 99 %.

«Новая установка имеет огромное значение для нашей больницы, поскольку она позволит производить медицинский кислород в любое время и в любом количестве, независимо от поставок извне. Кислород предназначен для поддержания пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе находящихся в реанимации, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких или в палатах интенсивной терапии, — пояснил главный врач ЦРБ Евгений Захаров. — В смену установку обслуживает всего один человек, прошедший специальное обучение для работы с этим оборудованием».

Первая больница в поселке гидростроителей Временном была открыта в 1979 году. Для строителей Богучанской ГЭС и их семей это главное медицинское учреждение. В 1985 году построили новое здание в городе Кодинск, в 1989 году открыли инфекционный корпус, в 1990 году — детскую поликлинику. В конце 1980-х кодинской поликлинике был присвоен статус районной и название Кежемская ЦРБ. В 2010 году в больнице открыт новый корпус. Сейчас ЦРБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.

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ПАО «РусГидро» уже на протяжении нескольких лет шефствует над Кежемской ЦРБ. В 2013 году больнице было выделено 2 млн рублей для приобретения 4 стоматологических комплексов и оборудования для определения антител в сыворотке крови. В 2014 году больница на благотворительные средства гидроэнергетиков приобрела высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения. В 2015 году ЦРБ получила портативный универсальный анализатор критических состояний для палаты интенсивной терапии и реанимации, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. Общая стоимость оборудования — 2 млн рублей.