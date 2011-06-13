«Главное, чтобы чисто в душе было»: красноярка искупалась в луже (видео)

В Красноярске странная девушка искупалась в грязи на проезжей части. Видео появилось сегодня, 13 июня, в социальных сетях.

Молодую женщину, сидящую посреди дороги в дорожной яме, заметили сегодня автомобилисты. Девушка вела себя странно: мазала грязью из лужи лицо, руки и волосы и, даже, прополоскала рот грязной водой. «Какая разница какая грязь, главное чисто в душе!», — заявила девушка на вопрос автора видео зачем она это делает. Красноярцы отметили, что они видели эту же девушку сегодня рано утром на Октябрьском мосту и уже тогда обратили внимание на ее странный вид и поведение.

Место, где была сделана съемка, автор видео не уточнил. Судя по всему, в оперативные службы никто о странной девушке не сообщил — ни в полиции, ни в ГИБДД об этом случае неизвестно.