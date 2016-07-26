В Красноярске после зимних ремонтов восстанавливают газоны и улицы

За минувшую неделю «КрасКом» навел порядок по 28 адресам, где выполнял зимой аварийно-восстановительные работы на сетях. К закрытию ордеров подготовлено еще 49 территорий.

Ремонт водопроводов и систем водоотведения, как и любой другой подземной коммуникации, невозможен без вскрытия грунта, поэтому восстановление прежнего вида площадки имеет большое значение для сохранения облика Красноярска и создания комфортных условий проживания горожан, отмечают в компании.

В рамках восстановления благоустройства особое внимание уделяется подготовительным работам, в частности, созданию основания под асфальт. От того, насколько качественно оно будет выполнено, зависит срок службы нового дорожного полотна. Каждый этап работ контролируется инспекторами отдела технического надзора управления капитального строительства «КрасКома».

Чтобы использовать для благоустроительных работ каждый погожий день и сократить возможное время простоя асфальтоукладчиков, подрядная организация выполняет подготовку дорог к ремонту заранее. К примеру, на перекрестке улиц Герцена и Степана Разина в районе пешеходного перехода к гимназии № 12 проезжая часть была подготовлена к асфальтированию в мае, а в первый день работы асфальтобетонного завода здесь оперативно было уложено дорожное покрытие.

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров рассказал: