Злополучную дорожную яму в Северном засыпали

Яму в красноярском микрорайоне Северный, в которую накануне провалилась иномарка, засыпали и огородили. Кроме того, дорожники приступили к ремонту разбитого проезда между домами на проспекте Комсомольский.

Напомним, накануне вечером в яму возле дома № 3а по проспекту Комсомольский провалилась Toyota Caldina. Яма была скрыта лужей. Иномарка пыталась проехать по ней у бордюра, но застряла передним правым колесом. Местные жители рассказали, что дорога в этом месте сильно разбита, а яма образовалась давно. С их слов, повреждения в ней получили несколько машин, включая грузовые.

Но на следующий день после последнего ДТП — сегодня вечером — горожане заметили, что в этом месте идет активный ремонт дороги.

Яму, в которой застряла иномарка, засыпали и огородили. Из-за ремонта проезд для машин закрыли. Отметим, по этой дороге водители также объезжают пробки на ул. 9 Мая.