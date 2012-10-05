Виновником пожара в аэропорту Байкита мог стать сильный ветер

Аэропорт в Байките мог сгореть из-за сильного ветра, сообщили 13 июня в пресс-службе Эвенкийского муниципального района.

Напомним, пожар в аэропорту Байкит произошел 10 июня — около 16:00 загорелась кровля здания. Пожарным и сотрудникам потребовалось около 1,5 часов на то, чтобы остановить распространение огня. Сегодня в пресс-службе администрации района заверили — на работу это происшествие не повлияло, аэропорт готов принимать самолеты в штатном режиме, потому что диспетчерский пункт не пострадал.

«В результате пожара полностью сгорели — деревянная надстройка на площади 156 кв. метров и кровля здания площадью 696 кв. метров, частично повреждены — стены и оборудование на втором этаже. Во время тушения пожара была проведена частичная эвакуация имущества», — пояснили в пресс-службе.

Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, которое спровоцировал сильный ветер- он сорвал антенну и забросил ее на расположенные рядом кабели, отчего возникла искра.

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Сотрудники аэропорта уже начали приводить помещения в порядок. Они отметили, что огонь не повредил большую часть кабинетов и зал ожидания — их достаточно будет побелить. Кроме этого, в ближайшее время аэропорт получит новое метооборудование взамен сгоревшего.

Причиненный пожаром ущерб еще устанавливается. В администрации отметили, что здание было застраховано.