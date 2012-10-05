В Октябрьском районе автобус перевернул ВАЗ с водителем-пенсионером (видео)

ДТП с участием автобуса и ВАЗа произошло на перекрестке пр. Свободный и ул. Высотная в Красноярске, сообщили 13 июня очевидцы происшествия.

Авария в результате которой автобус 49 маршрута перевернул ВАЗ под управлением пенсионера произошла сегодня около 19:30 на перекрестке пр. Свободный и ул. Высотная. Происшествие попало на запись камеры наблюдения за дорогой — водитель легкового автомобиля, следовавшего в крайнем левом ряду решил проехать перекресток прямо и не пропустил поворачивавший автобус. От столкновения машина перевернулась и кубарем прокатилась по проезжей части.

Красноярцы помогли водителю ВАЗа покинуть автомобиль. Как пояснили очевидцы, мужчина на месте признал свою вину в аварии. В ГИБДД уточнили, что травм в ДТП никто не получил.

Автобус отделался лишь царапиной на боку, а у ВАЗа сильно деформировался кузов. Однако красноярцы в комментариях к видеозаписи не исключили, что он сумеет самостоятельно покинуть место происшествия.