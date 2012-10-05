Нацгвардия и ГИБДД задержали пьяного подростка за рулем ВАЗа

В Абакане пьяного подростка второй раз задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 13 июня в пресс-службе МВД России по республике Хакасия.

Компанию подростков, которая пыталась завести ВАЗ-2106 дорожные полицейские заметили во дворе дома на ул. Крылова. «Они пинали автомобиль, толкали со всех сторон и производили прочие манипуляции», — пояснили в пресс-службе ГИБДД, отметив, что подростки употребляли спиртное. Когда машина все же завелась и компания попыталась выехать за пределы двора, ее сразу остановили инспекторы ДПС. За рулем оказался 16-летний водитель, который вел себя агрессивно.

Никаких документов на автомобиль, а также удостоверяющих его личность водитель предъявить не смог. Полицейские увезли мальчика домой, к его матери, а в это время пьяная компания решила все-таки прокатиться. Останавливать их пришлось сотрудникам Национальной гвардии. Автомобиль на эвакуаторе увезли на спецстоянку.

«Подросток, в присутствии родителя, прошел процедуру на выявление состояния опьянения. Прибор показал, что подросток сильно пьян. На место была вызвана следственно-оперативная группа, для выяснения обстоятельств дела», — пояснили в пресс-службе.

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Для 16-летнего подростка это уже не первое задержание — 22 ноября прошлого года он уже попадался за рулем того же автомобиля в состоянии опьянения.

«В связи с повторностью в отношении несовершеннолетнего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264 ч.1 УК РФ. Наказание подростку определит суд», — отметили в пресс-службе.