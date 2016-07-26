Пробку в центре Красноярска спровоцировали водители автобусов

Многокилометровый затор в центре Красноярска спровоцировали столкнувшиеся на перекрестке в утренний час пик крупногабаритные автобусы. Как рассказали Newslab.ru горожане, сегодня утром они опоздали на работу и по делам из-за заторов на улице Ленина и проспекте Мира. Как оказалось, причиной пробки стало ДТП с участием маршрутчиков.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru подтвердили, что авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Робеспьера. Там столкнулись два больших автобуса маршрутов № 52 и 5. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Автобусы заблокировали перекресток, поэтому другие водители продвигались по центру города с минимальной скоростью. Люди же выходили из автобусов и шли пешком.

В настоящее время разбившиеся автобусы освободили проезжую часть, движение восстанавливается.