Пара банковских мошенников из Красноярска получила срок

Два жителя Красноярска, похитившие со счетов клиентов одного из банков крупную сумму, отправятся в колонию, сообщают в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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По информации следствия, 28-летний менеджер банка, обслуживавший VIP-клиентов, вступил в предварительный сговор со своим 29-летним знакомым с целью хищения денежных средств клиентов с лицевых счетов.

Схема была проста: банковский служащий получал информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивал перечисление этих денег своему подельнику, который, в свою очередь, обналичивал похищенное.

За неполный год, с сентября 2014 года по август 2015-го, по этой схеме молодыми людьми было украдено 26,43 млн рублей.

Советский районный суд признал обвинения следователей обоснованными и осудил первого (28 лет) злоумышленника по статьям о мошенничестве, а другого — о покушении на мошенничество, дав им 7 и 5 лет колонии общего режима, соответственно.