Северяне края получат 20 млн рублей на реализацию грантовых проектов

На севере Красноярского края в ближайшее время реализуют несколько проектов, направленных на поддержку традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию северных территорий.

В Красноярском крае подвели итоги конкурса грантовых проектов, победителями в котором стали сразу 20 заявителей из Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского и Туруханского районов. В поддержку своих проектов они получат 20 млн рублей. Средства пойдут на добычу, хранение, переработку и реализацию продукции традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов, а также на приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйственной деятельности.

Так, на Таймыре семейная община коренных малочисленных народов «Ня тянса (Нганасанская семья)» в рамках проекта планирует организовать заготовку и переработку мяса оленя, рыбы, дикоросов. Руководитель проекта «Земля моих предков» Василина Цыганкова, хозяйство которой насчитывает более 3 200 голов оленей, не только увеличит объемы продукции оленеводства, но и апробирует в работе ГЛОНАСС-ошейники для мониторинга домашних оленей.

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Поселок Волочанка отмечен двойной победой: помимо переработки рога оленя и камуса, которую организует глава хозяйства Сергеем Бетту, община малочисленных народов «Хаски-тыал» начнет сбор и реализацию северной рыбы. В Туруханском районе расширяет деятельность община «Березка»: за счет приобретения аппаратов шоковой заморозки и калибровочно-дробильного, а также вакуумного упаковщика планируется увеличить объем заготавливаемой продукции (рыбы, дикоросов) на 10 тонн, а моторная лодка позволит своевременно доставлять продукцию к местам хранения.

Эвенкийский проект ООО «Таймура+» направлен на организацию глубокой переработки мяса дикого северного оленя за счет приобретения современного модульного цеха, а индивидуальный предприниматель Алексей Ботулу планирует развивать охотничий промысел в поселке Чиринда.

Отметим, особое внимание при оценке проектов уделялось их влиянию на повышение уровня занятости представителей малочисленных этносов. Всего будет трудоустроено не менее 44 человек на постоянной основе, 108 — временно, объем производства составит не менее 325 тонн.

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Приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйственной деятельности будет осуществляться в рамках таких проектов, как «Уникальное жилище северных народов» Юрия Халимова, «Гармония Севера. Чум» Петра Жеребова, «Костюм таёжного человека» Галины Чалкиной, «Жилище Севера. Чум» Любови Авдеевой (Туруханский район). Эвенкийская мастерица Вера Дорофеева в рамках своего проекта «Дылычакан (Солнышко)» организует занятия для детей, а также мастер-классы по изготовлению национальной одежды, самобытных изделий декоративно-прикладного искусства в поселках Куюмба, Полигус, селе Байкит.

Добавим, что грантовая поддержка предоставляется в рамках краевой программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Сумма грантов составляет от 150 тысяч рублей до 2 млн рублей. Всего в 2017 году представлено 35 заявок, 20 из которых были допущены к рассмотрению конкурсной комиссией.