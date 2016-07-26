Заболтавшийся водитель отделался ограничением свободы за тяжелые травмы пешехода

Ачинского водителя, который сбил пенсионера, заговорившись по телефону, осудили на год. ДТП произошло в сентябре 2016 года — 45-летний водитель отвлекся от управления автомобилем Toyota на телефонный звонок и сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил множество травм, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» водителю максимально грозило до 2 лет лишения свободы. Но суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы (ряд обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции осужденного от общества — не уходить из места проживания в определенное время суток, не посещать массовые мероприятия и т.п.) сроком на 1 год, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.