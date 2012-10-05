В Красноярском крае стали меньше травиться алкоголем

Роспотребнадзор сообщает, что с 1 января по 11 июня 2017 года в Красноярском крае на 17,3% снизилось количество алкогольных отравлений (с 902 до 737 случаев по сравнению с 2013 годом).

Также в Красноярском крае за период указанный период, по отношению к 2013 году, отмечается снижение числа алкогольных отравлений с летальным исходом на 59,4 % (с 276 до 112 случаев).

Материалы по теме Красноярские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя (видео)

Отравления в результате токсического действия алкоголя чаще регистрировались среди мужчин и составили 78,1...81,3 % случаев, тогда как у женщин — 18,7...20,2 % случаев. Наибольшее число случаев острых алкогольных отравлений отмечалось в группе экономически активного населения трудоспособного возраста 30-59 лет — 68,7...71,1 %.