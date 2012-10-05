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Женщина держала детей в грязи и претендовала на материнский капитал
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Женщина держала детей в грязи и претендовала на материнский капитал

14 июня 15:46
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Нерадивую мать из поселка Стрелка под Лесосибирском уличили в попытке незаконного получения материнского капитала в размере более 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

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Надеясь получить государственную поддержку, 39-летняя мать пятерых детей сообщила заведомо ложные сведения. Она скрыла, что ее ограничили в родительских правах. По данным полиции, женщина не осуществляла должного ухода за несовершеннолетними — они жили в антисанитарных условиях. Детей изъяли из семьи, но их мать это не остановило.

За покушение на мошенничество против их матери возбудили уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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