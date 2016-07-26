Родители смогут болеть онлайн за юных футболистов благодаря «Ростелекому»

В Красноярске «Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию межрегионального футбольного турнира среди детей «Кубок конфет и наций», который состоится 17 июня на острове Отдыха (стадион «Юность»).

Во время соревнований своим мастерством померятся порядка 600 спортсменов в возрасте 3-14 лет из городов Сибири и Урала, в частности, из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Томска, Первоуральска. Чтобы родные и друзья, а также все любители спорта смогли поболеть за команды, порадоваться успехам юных футболистов и оперативно узнать результаты игр, «Ростелеком» в Красноярске в качестве технического партнера турнира организует видеотрансляцию в интернет всех матчей.

Для этого специалисты компании смонтируют специальный радиорелейный канал связи на территории острова, организуют пропуск трафика и предоставят облачный сервер для хранения видео. Трансляция с 9.00 до 18.00 17 июня будет организована «Ростелекомом» на базе услуги «Видеокомфорт» — сервиса облачного городского видеонаблюдения с возможностью просмотра с любого интернет-устройства. Камеры обеспечат полный зрительный охват площадки, что позволит следить за всем происходящим на поле. Ссылку на трансляцию можно будет получить в группе «Вконтакте».

«Любой, даже самый звездный спортивный путь, начинается с первого шага. Наша компания гордится тем, что с помощью интернет-технологий мы даем возможность увидеть успехи молодых футболистов, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Возможно, для кого-то из ребят этот турнир и станет первым шагом к спортивным победам мирового уровня».

«В этом году наш турнир приурочен к грядущему „Кубку Конфедераций FIFA 2017“, который также стартует 17 июня, — рассказал генеральный директор международной футбольной школы „Юниор“ Максим Иванов. — В нем примут участие лучшие футболисты из разных стран. Но я уверен: онлайн- и оффлайн-болельщики наших начинающих спортсменов-сибиряков будут сопереживать их победам не менее горячо!»