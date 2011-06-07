Не доехавший до «Дома-2» красноярец спросил Путина о зарплатах (видео)

Красноярский медбрат и блогер Григорий Чистяков, который пытался покорить Москву, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в начале этого года молодой мужчина отправился из Красноярска автостопом на популярное шоу «Дом-2». Но так и не стал его участником — вместо этого парень угодил в красноярское СИЗО. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточняет, сохраняя интригу.

А сегодня в социальных сетях появилось его видеообращение к президенту. Сообщается, что красноярец хочет стать участником «Прямой линии» с Путиным, намеченной на 15 июня. Обращаясь к президенту, Чистяков представился начинающим видеоблогером. В первую очередь он спросил о том, когда красноярские зарплаты и пенсии станут «нормальными». Также он затронул тему трудоустройства молодых специалистов и проблему наркомании. В заключение красноярец попросил президента оценить свою работу: «Вы лучше справляетесь с внешней или внутренней политикой?».

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Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что таким образом парень хочет в очередной раз привлечь к себе внимание. Напомним, Чистяков уже не первый год стремится к славе. Ранее он участвовал в шоу Первого канала «Пусть говорят», где обсуждались истории похудения. В Красноярске он выступал на стендап-шоу и претендовал на участие в реалити-шоу о выживании в тайге.