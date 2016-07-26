Представители банков группы ВТБ встретились с губернатором Красноярского края

8 июня состоялась встреча представителей банков группы ВТБ с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
Со стороны группы ВТБ в мероприятии приняли участие старший вице-президент, директор департамента сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева, а также новый управляющий ВТБ24 в Красноярском крае Сергей Никулин, который был представлен руководству края.
Стороны затронули ряд вопросов взаимодействия банков группы с различными предприятиями и организациями края, включая обслуживание владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Виктор Толоконский поручил министру экономического развития Красноярского края Михаилу Васильеву организовать встречу с представителями банков группы в регионе для детального обсуждения сотрудничества в Красноярском крае.
Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: «Группа ВТБ широко представлена в Красноярском крае — кроме банковских структур ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка в регионе действуют представительства дочерних компаний: ВТБ Страхование, ВТБ Факторинг, ВТБ Лизинг, ВТБ24 Лизинг, ВТБ Пенсионный фонд, ВТБ Регистратор. Мы стремимся комплексно подходить к решению задач, стоящих перед экономикой региона, и задействовать все возможности группы на благо развития нашего края».